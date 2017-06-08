Отбор сертифицированных менеджеров начался в Псковской области

20:01, 08 июня 2017, ПАИ

С 1 июня Внешэкономбанк расширил программу отбора менеджеров в регионах. К 23 пилотным субъектам РФ присоединилась Псковская область и еще 61 регион России, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Институт сертифицированных менеджеров станет одним из основных инструментов формирования широкой воронки региональных проектов в рамках нового инвестиционного процесса ВЭБ. Совместная работа менеджеров, инициаторов проектов и банка будет построена на платформе «Фабрика проектов развития». Она позволит в онлайн-режиме осуществлять отбор заявок по отраслевым приоритетам финансирования; оценивать возможность инвестирования в проект по его основным финансовым показателям; отслеживать изменения статусов по заявкам и просматривать другую статистическую информацию в удобной графической форме; проводить экспресс-оценку проектов; оказывать консультационную поддержку клиентам со стороны сертифицированных менеджеров.

Кроме того, на платформе «Фабрика проектов развития» будет консолидирована информация о доступных мерах господдержки. С помощью этих сведений сертифицированный менеджер сможет определить меры господдеркжи, применимые по отношению к проектам его региона, а также сравнить их с условиями предоставления поддержки в других субъектах РФ.

В рамках масштабирования новой модели работы с регионами на всю Россию ВЭБ намерен выбрать, обучить, протестировать и сертифицировать до трех менеджеров в каждом субъекте РФ. Прием заявок от кандидатов из тех субъектов РФ, которые подключились к проекту с 1 июня, будет также проходить на специализированной платформе Агентства стратегических инициатив LEADER-ID.

По итогам первого этапа отбора в 23 пилотных регионах от кандидатов получено более 180 заявок. Большинство из них представляют региональные институты развития и бизнес-сообщество. Более двух третей участников отбора занимают в регионах руководящие должности.

В рамках второго этапа отбора эксперты проанализируют заявки, присланные кандидатами из пилотных регионов. С лучшими из них будут проведены очные или видео-собеседования. Победители заключат с банком соглашения о конфиденциальности, пройдут обучение и сертификацию. Далее с каждым сертифицированным менеджером будет заключено соглашение о сотрудничестве, после чего они начнут работать с региональными инвестпроектами в интересах Внешэкономбанка. Работая в партнерстве с ВЭБ, они смогут приобрести новый опыт и расширить свои деловые связи с представителями власти и бизнеса. Лучшим менеджерам будет предложено войти в кадровый резерв ВЭБ 2.0 и присоединиться к команде управляющих существующими и новыми проектами банка. В дальнейшем Внешэкономбанк рассмотрит возможность выплаты вознаграждения наиболее успешным менеджерам, участвующим в подготовке и реализации региональных проектов.

Для участия в проекте кандидатам в менеджеры ВЭБа необходимо подать заявку на специализированной платформе Агентства стратегических инициатив LEADER-ID.