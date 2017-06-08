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Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове

Министр культуры Владимир Мединский приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В приветствии отмечается, что напоминание о жизни и искусстве правления князя Александра Невского «особенно необходимо в текущий исторический момент, когда общественное единство и национальная сплоченность играют определяющую роль для преодоления  вызовов, с которыми сталкивается Россия».

Министр напомнил, что в рамках указа президента №448 от 23 июня 2014 года идет активная работа по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

«Убежден, что обращение к наследию этого великого государственного деятеля нашей истории и одного из самых почитаемых русских святых особенно востребовано для развития современной России, способно благотворно повлиять на многие стороны ее общественной и культурной жизни, поддерживать и укреплять наших соотечественников на пути духовного преображения. Надеюсь, что работа нынешних чтений, как и прежде, внесет достойный вклад в дело исторического и духовно-нравственного просвещения общества», - отметил Владимир Мединский.

В заключение он пожелал участникам чтений «интересной и успешной работы, вдохновения и новых свершений».

Александро-Невские чтения продлятся два дня. В рамках форума будет работать пять тематических секций, посвящённых воинским традициям Александра Невского в военной истории России, образу князя в мировой истории и культуре, духовно-нравственному воспитанию молодёжи. Обсуждение пройдёт на площадках Псковского филиала ФСИН России, в аудиториях ПсковГУ и в университетском Центре студенческих инициатив. Итоги форума будут подведены в пятницу, 9 июня, в Приказной палате Псковского кремля.

Напомним, чтения «Святой благоверный князь Александр Невский в истории России» проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия при поддержке Администрации Псковской области, руководства Пскова, воинского храма Александра Невского, Псковского государственного университета, программы «Александр Невский» Центра Национальной Славы и Фонда Андрея Первозванного, псковского филиала Академии ФСИН России, Псковского городского молодежного центра, Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. В. А. Каверина.

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