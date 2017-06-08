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Спорт

Псковичи приняли участие в соревнованиях по стрельбе в Московской области

С 29 мая по 5 июня в стрелковом комплексе «Лисья нора» (Икша, Московская область) проходил Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового союза России. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, в состязаниях приняли участие представители региона.

На Кубке России псковичи показали следующие результаты: в дисциплине МП-8 Павел Юдин занял 6-е место, в МП-6 - 35-е, в МП-10 - 25-е, а МП-5ж 22-е место досталось Маргарите Семеновой, 33-е – Дарье Васильевой.

На Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия Павел Юдин стал 21-м в дисциплине ПП-3, Елена Пугачева – 43-й в категории ВП-4ж. В дисциплине ПП-4 команда Псковской области в составе Дарьи Васильевой и Павла Юдина завоевала 20-е место.

Наставниками спортсменов являются тренеры высшей категории Ольга Чернобровкина и Игорь Семенов.

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