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Общество

О действиях в случае пожара узнали жители Гдова

8 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактические мероприятия в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации электрооборудования, о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне их. Также разъяснялись первоочередные действия в случае возникновения пожара и телефоны вызова экстренных служб. Проведены 14 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространены 30 листовок профилактического характера.

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