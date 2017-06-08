Три медали завоевали псковичи на Международных соревнованиях по гребному спорту

20:26, 08 июня 2017, ПАИ

Три медали завоевали псковичи на Международных соревнованиях по гребному спорту «56-ая Большая Московская регата», которые состоялись с 2 по 4 июня в гребном канале «Крылатское» (Москва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования прошли в 56-ой раз и собрали спортсменов из 12 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Республики Молдова, Узбекистана, Эстонии и России.

В составе парной четверки пскович Евгений Каширин завоевал «золото». Павел Сорин в заезде двоек парных стал вторым. Максим Бабаджанов взял серебро в составе четверки парной. Также псковская восьмёрка заняла 4-е место, в её состав вошли Евгений Спицын, Илья Казмерковский, Кирилл Пузыня, Илья Ковтун, Евгений Стрельцов, Даниил Ефимов, Александр Матвеев и Илья Захаров.

В классе одиночек Максим Бабаджанов стал 8-м, а в соревнованиях одиночек юниорских Матвеев Александр пришел к финишу 7-м.

Наставниками спортсменов являются тренеры Сергей Матвеев, Алексей Простак и Юлия Иванова.