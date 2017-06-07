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Инвалид предстанет перед судом за убийство в Плюсском районе

Обеспечиваемый Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) и пунктом «з» части 2 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 16 марта в помещении учреждения социального обслуживания в Плюсском районе инвалид-колясочник, поссорившись с двумя другими обеспечиваемыми, нанес им имеющейся при себе палкой множественные удары, в результате которых один из потерпевших скончался от попадания крови в дыхательные пути, а второму пострадавшему была сломана рука.

Изучение личности показало, что мужчина ранее был судим за убийство. В настоящее время к обвиняемому продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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