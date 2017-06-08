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Общество

Четырёхдневный «Марш ВДВ» стартовал в Пскове

Официальный старт IV четырехдневного «Марша ВДВ» дан сегодня, 8 июня, на территории 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Преодолеть дистанцию в 160 километров участники должны за четыре дня при обязательном соблюдении условия - из своей команды никого нельзя потерять на маршруте. За плечами у каждого - груз весом не менее десяти килограммов.

В этом году заявки на участие подали около 250 человек. Традиционно маршрут преодолеют десантники 76-й дивизии, спецназ, курсанты Псковского филиала академии ФСИН, воспитанники Центра «Патриот».

На плацу 104-го полка команды приветствовал командир 76-й дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец, который пожелал участникам «Марша ВДВ» преодолеть, прежде всего, себя в этом нелегком испытании.

«Каждый день вам предстоит проходить десятки километров по пересеченной местности, бороться с усталостью, воспитывать в себе силу воли», - сказал заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он отметил, что маршрут проходит по легендарным местам, именно поэтому сегодняшнее мероприятие приобретает особый смысл.

Слова напутствия также прозвучали от председателя Совета ветеранов дивизии, генерал-майора запаса Юрия Соседова.

Отметим, финишируют участники IV четырехдневного «Марша ВДВ» в День России, 12 июня, в 16:30 на площади Победы.

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