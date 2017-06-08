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Общество

В Эстонии могут измениться требования к перевозке древесины

В Эстонии Комиссия Рийгикогу по экономике предложила внести изменения в Закон о дорожном движении, предусматривающие расширение регулирования перевозки необработанной круглой древесины, сообщает портал rus.err.ee

В частности, специальную перевозку груза предлагается осуществлять только при помощи автопоезда с тягачом класса Евро-5 (автомобилем не старше 2009 года выпуска) или класса с меньшим содержанием вредных веществ в выхлопных газах. При этом, все оси транспортных средств автопоезда, кроме ведущей, должны быть снабжены спаренными колесами. Также фактическая масса автопоезда с 6 осями не должна превышать 48 тонн, а автопоезда с 7 осями – 52 тонны.

Председатель комиссии по экономике Айвар Кокк заявил, что изменение положительно повлияет на сектор дорожного транспорта, повысит эффективность перевозок и конкурентоспособность данной отрасли.

"Возможности осуществления специальных перевозок будут расширены, так как в отношении всех предприятий сектора дорожного транспорта должны действовать одинаковые требования. В то же время необходимо сохранять конкурентоспособность по сравнению с соседними странами", – отметил Кокк. Он добавил, что законопроект также положительно повлияет на охрану природы и окружающей среды, так как будет способствовать использованию грузовых автомобилей, которые меньше загрязняют окружающую среду.

Изменения могут вступить в силу 1 января 2018 года.

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