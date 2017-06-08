Маркировку пива акцизными марками поддержало Правительство РФ
Правительство РФ поддержало идею маркировки пива и пивных напитков федеральными специальными акцизными марками. Об этом сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, пишет ТАСС. Дату введения маркировки он не уточнил.
Также данное предложение поддержало Росалкогольрегулирование. Такое заявление сделал глава ведомства Игорь Чуян в письме депутату Госдумы Андрею Голушко. Руководитель службы отметил, что вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, ее различных объемов, а также возможности продажи этой продукции на розлив.
Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил начать маркировать пиво и пивные напитки акцизными марками.