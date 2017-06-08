Программа соревнований по ориентированию на внедорожниках в Новоржевском районе
10-11 июня в Новоржевском районе в местечке Глухой Бор состоятся четвертые открытые соревнования по внедорожному ориентированию на полноприводных автомобилях и квадроциклах. Об этом сообщает районная газета «Земля Новоржевская».
Программа соревнований:
10 июня
17:00 - 19:30 - заезд, регистрация, страхование
20:00 - 20:30 - ужин
20:45 - 21:00 - открытие соревнований
21:00 - 23:00 - выступление группы «Сплав», Опочка
23:15.-23.30 - брифинг
11 июня
00:00 - старт соревнований
12:00 - финиш соревнований
12:00 - 15:00 - спортивно-массовые мероприятия
12:00 - 15:00 - «Праздник на УРА!». Исполнитель свободного жанра А. Митюк, Псков
15:00. – 15:30 - подведение итогов
16:00 - закрытие соревнований
Соревнования пройдут по группам «туризм», «спорт» и «экстрим». Кроме того, на мероприятии зрители смогут поиграть в волейбол, настольный теннис, побороться в гиревом спорте.
Подробная информация расположена на сайте Глухой бор.