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Программа соревнований по ориентированию на внедорожниках в Новоржевском районе

10-11 июня в Новоржевском районе в местечке Глухой Бор состоятся четвертые открытые соревнования по внедорожному ориентированию на полноприводных автомобилях и квадроциклах. Об этом сообщает районная газета «Земля Новоржевская».

Программа соревнований:

10 июня

17:00 - 19:30 - заезд, регистрация, страхование

20:00 - 20:30 - ужин

20:45 - 21:00 - открытие соревнований

21:00 - 23:00 - выступление группы «Сплав», Опочка

23:15.-23.30 - брифинг

11 июня 

00:00 - старт соревнований

12:00 - финиш соревнований

12:00 - 15:00 - спортивно-массовые мероприятия

12:00 - 15:00 - «Праздник на УРА!». Исполнитель свободного жанра А. Митюк, Псков

15:00. – 15:30 - подведение итогов

16:00 - закрытие соревнований

Соревнования пройдут по группам «туризм», «спорт» и «экстрим». Кроме того, на мероприятии зрители смогут поиграть в волейбол, настольный теннис, побороться в гиревом спорте. 

Подробная информация расположена на сайте Глухой бор.

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