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Общество

Выносить смертный приговор террористам предложил депутат Госдумы

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил изменить порядок применения моратория на смертную казнь в РФ. В частности, он считает необходимым начать указывать в приговорах судов наказание в виде смертной казни, но не применять его, а давать отсрочку применения. Как сообщает interfax.ru, таким образом планируется давать правовую оценку наиболее тяжким преступлениям, например, терроризму.

Напомним, на данный момент российские суды не выносят приговоров о смертной казни. Инициатор поправокзаявил, что Россия идет к гуманизации уголовного наказания, однако, по его мнению, в случаях совершения особо тяжких преступлений и большого количества пострадавших или погибших людей в приговоре нужно прописывать высшую меру наказания, но отсрочивать его наказание до тех пор, пока «появится понимание, что надо эту меру применять». При этом осужденный будет отбывать пожизненное наказание.

Василий Пискарев добавил, что террористические акты должны караться самым суровым образом. Кроме того, он выразил уверенность, что и в России, и в Европе в свое время придет понимание необходимости применения смертной казни.

За применение к террористам высшей меры наказания председатель комитета Госдумы выступил после теракта в метро Санкт-Петербурга. 

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