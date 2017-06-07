За сброс сточных вод в Коломенку «Печорские теплосети» оштрафованы на 80 тысяч рублей

22:38, 08 июня 2017, ПАИ

Районный суд оштрафовал МП «Печорские теплосети» на 80 тысяч рублей за нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в реку Коломенку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Псковской области.

Кроме того, ведомство рассмотрело дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ, возбужденное Великолукской транспортной прокуратурой в отношении главного инженера сервисного локомотивного депо «Великолукское» филиала Северо-Западный ООО «ТМХ-Сервис». Виновному в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления должностному лицу назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.