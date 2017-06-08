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Общество

Ночное десантирование отработали псковские военнослужащие на учении «Славянское братство – 2017»

Ночью 8 июня в рамках первой фазы совместных антитеррористических учений «Славянское братство – 2017» ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии на полигоне Брестский было отработано практическое десантирование из вертолета Ми-8 российских военнослужащих-разведчиков из состава многонациональной батальонной тактической группы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Десантирование военнослужащих проводилось ночью на незнакомую для них площадку приземления «Сахара», находящуюся в приграничном районе Брестской области, и осуществлялось с высоты около 500 метров на парашютных системах Д-10.

На рассвете того же дня около 250 военных десантировались из самолетов Ил-76 в районе полигона «Брестский». Десантирование многонациональной батальонной тактической группы производилась с высоты 600 метров на скорости полета самолетов 340 км/час из шести российских самолетов и одного белорусского. Экипажи российских Ил-76МД десантировали военнослужащих из России и Белоруссии, а экипаж белорусского Ил-76 - военнослужащих из Белоруссии и Сербии. Выброска осуществлялась в едином боевом строю самолетов в один проход с двухминутным временным интервалом между бортами. Российские десантники совершали прыжок на своих парашютах Д-10, а их белорусские и сербские коллеги - на белорусских.

В учение «Славянское братство – 2017» участвуют более 1000 военнослужащих трех стран, в том числе свыше 300 из Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, более 400 - из 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих из специальной бригады Сербии. Задействованы около 150 единиц российской и белорусской техники, в том числе шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС России, один Ил-76 и несколько вертолетов ВВС Белоруссии. Активная фаза маневров завершится 14 июня.

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