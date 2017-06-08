Останки погибшего в Псковской области бойца советской армии перезахоронены в Рязанской области

22:59, 08 июня 2017, ПАИ

В деревне Щербатовка Рязанской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков бойца советской армии Михаила Попенкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Псковской области. Об этом сообщается на сайте «Молодежная политика и спорт Рязанской области».

Останки воина были обнаружены в результате поисковых мероприятий в окрестностях города Великие Луки поисковым отрядом «Высота» и переданы поисковому отряду Касимовского района «Железные витязи».

На церемонии перезахоронения присутствовали практически все жители деревни - более 100 человек.