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Общество

Останки погибшего в Псковской области бойца советской армии перезахоронены в Рязанской области

В деревне Щербатовка Рязанской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков бойца советской армии Михаила Попенкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Псковской области. Об этом сообщается на сайте «Молодежная политика и спорт Рязанской области».

Фото с сайта kdm62.ru

Останки воина были обнаружены в результате поисковых мероприятий в окрестностях города Великие Луки поисковым отрядом «Высота» и переданы поисковому отряду Касимовского района «Железные витязи».

На церемонии перезахоронения присутствовали практически все жители деревни - более 100 человек.

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