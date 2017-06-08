Российские таможенники сократили проверки для 3200 компаний

08:40, 09 июня 2017, ПАИ

Федеральная таможенная служба России сократила проверки для 3,2 тыс. количество компаний, перевозящих товар через границу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу ФТС России Владимира Булавина.

Всего у таможенников три категории риска, по которым они оценивают компании, торгующие с зарубежными партнерами.

«В ФТС есть целый ряд критериев, которые позволяют включить ту или иную компанию в один из списков. Например, в секторы, которые требуют особого внимания, попадают те, кто находится на стадии ликвидации или прекращения коммерческой деятельности. Неуплата в срок таможенных платежей, административных штрафов или процентов тоже отправляет компанию на дно таможенного рейтинга», – заявил В. Булавин.

Тех, кто оказался в «черном списке», ждут дополнительные проверки. Для остальных будет включен своеобразный «зеленый свет», что поможет сократить срок прохождения таможни до 20–25 минут.