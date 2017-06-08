0
20:13
Новые детские площадки появятся в этом году в каждом округе Пскова
17:55
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
17:15
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
17:11
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
Еще новости
Общество

Российские таможенники сократили проверки для 3200 компаний

Федеральная таможенная служба России сократила проверки для 3,2 тыс. количество компаний, перевозящих товар через границу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу ФТС России Владимира Булавина.

Всего у таможенников три категории риска, по которым они оценивают компании, торгующие с зарубежными партнерами.

«В ФТС есть целый ряд критериев, которые позволяют включить ту или иную компанию в один из списков. Например, в секторы, которые требуют особого внимания, попадают те, кто находится на стадии ликвидации или прекращения коммерческой деятельности. Неуплата в срок таможенных платежей, административных штрафов или процентов тоже отправляет компанию на дно таможенного рейтинга», – заявил В. Булавин.

Тех, кто оказался в «черном списке», ждут дополнительные проверки. Для остальных будет включен своеобразный «зеленый свет», что поможет сократить срок прохождения таможни до 20–25 минут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новые детские площадки появятся в этом году в каждом округе Пскова
08 июня 2017
Новые детские площадки появятся в этом году в каждом округе Пскова
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
08 июня 2017
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
08 июня 2017
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
08 июня 2017
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 5
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 4
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 12

Идет загрузка...