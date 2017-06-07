12 взрывоопасных предметов найдены в Новосокольническом районе, где подорвался пастух

09:35, 09 июня 2017, ПАИ

12 взрывоопасных предметов найдены на поле в Новосокольническом районе, где 8 июня подорвался 35-летний пастух. Как стало известно Псковскому агентству информации, саперы обезвредили 3 гранаты РГД-33, 1 гранату РГД-42, 6 гранат Ф-1, миномётную мину диаметром 82 мм и 105-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Напомним, в 11:57 на пастбище вблизи деревни Батово на гранате РГД-33 подорвался мужчина. С диагнозом «рваная рана левого плеча и рваная рана щеки справа» его доставили в Новосокольническую межрайонную больницу, жизнь пострадавшего вне опасности. Ведутся следственные мероприятия.

В этот же день в Великолукском районе в деревне Кислово была обезврежена ручная граната РГД-33.