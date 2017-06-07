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Происшествия

Внучка Хрущёва погибла в Москве

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на станции «Солнечная» Киевского направления МЖД. 77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково — Москва.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева - сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1943 году Леонид Хрущев, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого его отец удочерил девочку.

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