14 июня заместитель прокурора области проведёт приём граждан в Пскове

10:07, 09 июня 2017, ПАИ

14 июня с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в областном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Для встречи с Виктором Борисенко в день приема необходимо обратиться к дежурному прокурору с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдет в прокуратуре Псковской области, расположенной по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 54.