Псковских пенсионеров предупреждают о телефонных мошенниках

21:18, 09 июня 2017, ПАИ

В отделение Пенсионного фонда России по Псковской области приходит информация о том, что пенсионерам поступают телефонные звонки с требованием сообщить номер банковской карты якобы для доплаты пенсии.

Так, например, великолукской пенсионерке позвонили, якобы из Пенсионного фонда, и сообщили, что для перечисления перерасчета пенсии она должна сообщить банковские реквизиты. Женщина сообщила номер карты, после чего с ее счета списали 3 тысячи рублей.

Региональное отделение ПФР обращает внимание получателей пенсии и других социальных выплат, что сотрудники органов ПФР не обзванивают граждан с целью получения информации о банковских реквизитах. При доставке пенсии или других социальных выплат средства направляются на расчетный счет в банке, предоставленный лично самим получателем. Номера счетов получателей являются конфиденциальной информацией.

На территории Псковской области мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, действуют не впервые. Объектами мошеннических действий зачастую становятся пенсионеры.

Отделение ПФР по Псковской области призывает граждан быть бдительными и осторожными, не сообщать никаких сведений по телефону, не впускать незваных гостей в дом, а если они зашли, то проверять документы.

Обо всех подобных фактах рекомендуем сообщать в правоохранительные органы или по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группу «ВКонтакте».