Метеоролог Международной встречи воздухоплавателей: У аэростатов есть все шансы подняться в небо

10:46, 09 июня 2017, ПАИ

«У аэростатов есть все шансы подняться в небо», - заявил метеоролог 22-ой Международной встречи воздухоплавателей, которая стартует в Великих Луках 11 июня, Эдуард Захаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на организаторов соревнований.

Эдуард Захаров рассказал, что он обеспечивает метеорологической информацией спортивного директора встречи, следит за направлением и порывами ветра, дает отчеты по опасным явлениям, которые могут осложнить полет аэронавтам: к ним относятся осадки, облачность, ухудшение видимости. За час до каждого спортивного старта метеоролог выезжает на место и запускает специальный шар-пилот, чтобы определить скорость и направление ветра. Результаты замеров он передает спортивному директору встречи, который с учетом этих данных корректирует задания для пилотов.

«Ответственность, конечно, немаленькая, но у меня большой опыт работы на военном аэродроме. Я уверен в своих прогнозах и правильности принимаемых решений», - заявил Эдуард Захаров. Он добавил, что точный прогноз можно составить не более чем на три дня вперед. По его словам, на предстоящей встрече будет дуть ветер со скоростью 5 метров в секунду, «а значит, у аэростатов есть все шансы подняться в небо». «Без дождей встреча, к сожалению, не обойдется, но в этом нет проблемы, так как они будут слабыми. Более конкретный прогноз я буду составлять уже на месте перед каждым стартом», - сказал метеоролог.

Он пожелал пилотам удачных полетов и отсутствия форс-мажорных ситуаций. «Пускай победит сильнейший. Зрителям же – незабываемого, яркого зрелища в небе над Великими Луками», - заключил Эдуард Захаров.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия состоятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».