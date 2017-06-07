Два псковича повредили чужие автомобили на улице Новгородской

09:47, 09 июня 2017, ПАИ

В Пскове задержаны двое мужчин по подозрению в повреждении автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания получил информацию о том, что на улице Новгородской неизвестные повредили автомобили. Там сотрудники Росгвардии задержали граждан 32 и 36 лет, которые попытались скрыться и оказывали сопротивление при задержании.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые доставлены в отдел полиции.