Два псковича повредили чужие автомобили на улице Новгородской
В Пскове задержаны двое мужчин по подозрению в повреждении автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания получил информацию о том, что на улице Новгородской неизвестные повредили автомобили. Там сотрудники Росгвардии задержали граждан 32 и 36 лет, которые попытались скрыться и оказывали сопротивление при задержании.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемые доставлены в отдел полиции.