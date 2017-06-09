Вечером псковские приставы проведут в магазине «Тележка» акцию «Узнай о своих долгах»

10:33, 09 июня 2017, ПАИ

9 июня с 17:00 до 20:00 в супермаркете «Тележка» судебные приставы-исполнители Пскова проведут акцию «Узнай о своих долгах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В «Тележке» будет работать мобильный проверочный пункт, в котором посетители магазина смогут узнать о наличии, либо отсутствии задолженности, оплатить долг и получить необходимую консультацию.

Цель акции «Узнай о своих долгах» - повышение эффективности работы судебных приставов Пскова, а также создание более удобных для псковичей условий для проверки и оплаты своих задолженностей. Любой желающий сможет узнать о своих долгах по неоплаченным штрафам, налогам, кредитам и задолженностям других категорий, просто обратившись в мобильный проверочный пункт у входа в торговый зал на первом этаже. В течение нескольких секунд судебные приставы-исполнители с помощью ноутбука определят наличие, либо отсутствие за посетителем магазина задолженностей.

Здесь же можно будет расплатиться по долгам, получить необходимые консультации. Кроме того, в ходе акции приставы расскажут о работе банка данных исполнительных производств на сайте Управления ФССП России по Псковской области.