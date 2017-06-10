0
12:10
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
11:26
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
22:18
В России намерены ограничить количество животных в квартире
20:47
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
17:56
Недетский вопрос
17:47
Миссис Псков - 2016: Я думала, что заявку на конкурс подала и на этом всё закончится
17:42
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Общество

Российские пивовары отмечают 10 июня профессиональный праздник

Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается главный отраслевой праздник отечественных производителей пива —  День пивовара. Как сообщает calend.ru, праздник был учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года.

Главной целью проведения Дня пивовара является формирование традиций российского пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в РФ. История пивоварения в России насчитывает не одну сотню лет, о чем свидетельствуют документальные летописи и царские грамоты, а промышленный размах оно приобрело в XVIII веке. В мировой истории самые ранние свидетельства о варке пива относятся примерно к IV-III векам до нашей эры.

Пивоваренная отрасль России сегодня — это один из динамично развивающихся рынков несырьевого сектора российской экономики. В стране насчитывается более 300 пивоваренных предприятий, свыше 1500 торговых марок пивоваренной продукции, в число которой входят как национальные бренды, так и популярные региональные марки; а также свыше 60 тысяч человек, работающих на предприятиях отрасли. Одно рабочее место в пивоваренной отрасли дополнительно создает до 10 рабочих мест в смежных отраслях.

В этот день на предприятиях отрасли проходят чествования лучших работников пивоваренной отрасли, культурно-развлекательные, спортивные программы, праздничные мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
10 июня 2017
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
10 июня 2017
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
В России намерены ограничить количество животных в квартире
09 июня 2017
В России намерены ограничить количество животных в квартире
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
09 июня 2017
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове 3
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июня 2017
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
09 июня 2017
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
09 июня 2017
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
09 июня 2017
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня

Идет загрузка...