Российские пивовары отмечают 10 июня профессиональный праздник

13:08, 10 июня 2017, ПАИ

Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается главный отраслевой праздник отечественных производителей пива — День пивовара. Как сообщает calend.ru, праздник был учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года.

Главной целью проведения Дня пивовара является формирование традиций российского пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в РФ. История пивоварения в России насчитывает не одну сотню лет, о чем свидетельствуют документальные летописи и царские грамоты, а промышленный размах оно приобрело в XVIII веке. В мировой истории самые ранние свидетельства о варке пива относятся примерно к IV-III векам до нашей эры.

Пивоваренная отрасль России сегодня — это один из динамично развивающихся рынков несырьевого сектора российской экономики. В стране насчитывается более 300 пивоваренных предприятий, свыше 1500 торговых марок пивоваренной продукции, в число которой входят как национальные бренды, так и популярные региональные марки; а также свыше 60 тысяч человек, работающих на предприятиях отрасли. Одно рабочее место в пивоваренной отрасли дополнительно создает до 10 рабочих мест в смежных отраслях.

В этот день на предприятиях отрасли проходят чествования лучших работников пивоваренной отрасли, культурно-развлекательные, спортивные программы, праздничные мероприятия.