«Луки-Энергия» сыграет с «Динамо-2» в Санкт-Петербурге

10:03, 09 июня 2017, ПАИ

10 июня на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге «Луки-Энергия» проведёт 10-й контрольный матч в этом году. В роли спарринг-партнёра второй раз подряд выступит петербургская команда «Динамо-2». Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-атташе клуба «Луки-Энергия» Владимир Богатырёв.

Свой первый матч в ранге профессионального клуба динамовцы провели 28 мая в Великих Луках, проиграв его «Луки-Энергии» – 0:2. До этого майского поединка соперники дважды встречались в 2016 году в рамках межрегионального первенства. В обоих случаях великолучане оказались сильнее, одержав дома победу – 5:2 и на выезде – 4:0.

Предстоящий субботний поединок четвёртый очный по счёту. Великолучане начнут его, имея три победы в активе и разность мячей 11-2.