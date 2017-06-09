Неравномерная нагрузка на МФЦ наблюдается в районах Псковской области

11:11, 09 июня 2017, ПАИ

В многофункциональных центрах Псковской области наблюдается неравномерное распределение нагрузки. Об этом сообщил директор МФЦ Псковской области Джамиль Хиндристанский в прямом эфире проекта проекта ПАИ-live.

Он уточнил, что в Невеле загрузка МФЦ составляет 201% от нормы, а в Усвятах и Красногородске - 20%. «Коллеги из Кадастровой палаты наблюдают такую же картину», - добавил Джамиль Хиндристанский.

Директор МФЦ заметил, что исторически жители Усвят, Куньи, Красногородска менее активны в оформлении недвижимости. По его словам, это связано с тем, что в муниципалитетах проживает меньше населения, экономическая активность там ниже, и земля представляет меньшую ценность.