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Общество

Оформление биометрических паспортов начнётся в МФЦ с 2018 года

Оформление биометрических паспортов начнётся в Многофункциональном центре Псковской области с 1 января 2018 года. Об этом сообщил директор МФЦ Джамиль Хиндристанский в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Для этого в Пскове и Великих Луках будут установлены комплексы для фотографирования на биометрические паспорта. 

Водительские права в МФЦ пока не выдают, поскольку в настоящий момент согласно действующему законодательству для помещений, где хранятся бланки, необходима охрана Росгвардии, специальные двери, решетки. Ряд этих требований МФЦ пока не может выполнить.

По словам Джамиля Хидристанского, до 1 сентября МВД поставлена задача разработать новые требования к помещениям. «В этом случае, надеюсь, до Нового года сможем начать выдачу прав», - добавил он.

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