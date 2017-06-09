Оформление биометрических паспортов начнётся в МФЦ с 2018 года
Оформление биометрических паспортов начнётся в Многофункциональном центре Псковской области с 1 января 2018 года. Об этом сообщил директор МФЦ Джамиль Хиндристанский в прямом эфире проекта ПАИ-live.
Для этого в Пскове и Великих Луках будут установлены комплексы для фотографирования на биометрические паспорта.
Водительские права в МФЦ пока не выдают, поскольку в настоящий момент согласно действующему законодательству для помещений, где хранятся бланки, необходима охрана Росгвардии, специальные двери, решетки. Ряд этих требований МФЦ пока не может выполнить.
По словам Джамиля Хидристанского, до 1 сентября МВД поставлена задача разработать новые требования к помещениям. «В этом случае, надеюсь, до Нового года сможем начать выдачу прав», - добавил он.