Жители Псковской области игнорируют возможность получить «дальневосточный гектар»

10:49, 09 июня 2017, ПАИ

Ни один житель Псковской области за «дальневосточным гектаром» в Многофункциональный центр (МФЦ) Псковской области пока не пришёл. Об этом сообщил директор МФЦ Джамиль Хиндристанский в прямом эфире проекта проекта ПАИ-live.

«Двое интересовались, но ушли», - уточнил он.

До недавнего времени заявку на «дальневосточный гектар» могли подать только жители регионов Дальневосточного федерального округа. Но с 1 февраля это право получили все граждане России, где бы они ни жили — даже за границей.

Получить землю в пользование могут только россияне, иностранцы не вправе даже арендовать землю, полученную россиянином. Один человек может получить один гектар. Семье из двух человек полагается два гектара, из трех — три и так далее. Оформить гектар можно на каждого члена семьи, даже младенца. Чтобы получить участок большего размера, группа единомышленников может зарегистрировать соседние гектары по отдельности и объединиться в кооператив.

Земля выдается в безвозмездное пользование только на 5 лет. Потом необходимо оформлять аренду сроком на 49 лет. Через 10 лет аренды участок при желании можно будет оформить в собственность. Если в течение 5 лет не начать осваивать участок, то права на него теряются.

На участке можно просто построить дом, разбить клумбу и жить, не ведя никакой хозяйственной деятельности. Можно заниматься бизнесом. На данный момент разработаны 30 типовых решений по освоению гектара. Они опубликованы на сайте «НаДальнийВосток.рф» и на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.