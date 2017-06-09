С помощью краудфандинга псковские археологи собирают средства на исследование поселения эпохи викингов

11:20, 09 июня 2017, ПАИ

С помощью краудфандинга на платформе сайта Planeta.ru команда сотрудников Археологического центра Псковской области собирает средства на исследование уникального торгово-ремесленного поселения эпохи викингов в деревне Горожане Новосокольнического района.

В июле 2017 года археологи с группой волонтеров начнут раскопки в центральной части поселения. «У нас есть необходимые ресурсы для проведения полевых работ, но нам необходимы средства для анализа и обработки полученных материалов», - уточнили специалисты.

По их словам, ежедневно поселению Горожане угрожает опасность уничтожения. В течение нескольких лет памятник подвергается грабительским раскопкам. «Любители наживы копают целые раскопы площадью в десятки квадратных метров, безвозвратно разрушая остатки построек, горизонты пожаров, предметы, не представляющие для грабителей материальной ценности. Одна из возможностей спасти памятник и ту уникальную информацию, которую он содержит - это провести раскопки раньше, чем это сделают грабители», - подчеркнули археологи.

Поселение Горожане уникально, так как на месте поселения хорошо сохранился мощный культурный слой (до 1 метра) X-XI веков, он не разрушен поздней застройкой, масштабными земляными работами. С поселения происходит большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом - восточные серебряные монеты, весовые гирьки, мужские и женские украшения, детали мечей, разнообразный инструмент. На сегодняшний день Горожане - одно из наиболее богатых поселений X-XI веков на Северо-Западе России.

Археологические работы будут проводиться с использованием самых современных методов раскопок, документирования и анализа полученных материалов. Такой подход требует значительного времени и ресурсов. Кроме того, существенная часть работы выполняется не в поле, а в камеральных условиях: на рабочих столах, в библиотеках, в различных лабораториях специалистами самых разных областей знания.

«То, что необходимо сделать с полученным после раскопок материалами, это очень важные, но дорогостоящие мероприятия, поэтому мы рассчитываем на вашу помощь, - отмечается на странице сбора средств. - Нам необходимы средства для обработки полученных в ходе раскопок материалов: радиоуглеродное датирование - уточнение датировки самого поселения и основных периодов его жизни; магнитная и электроразведка - уточнение планировки поселения до проведения раскопок, выбор участков для дальнейшего изучения; реставрация предметов из черного и цветного металлов, найденных в ходе раскопок. В результате наших работ мы спасем часть памятника от разграбления, мы предоставим полный фотоотчет о раскопках и их результатах в социальных сетях, в Instagram. Мы подготовим статью о результатах работ на поселении Горожане и опубликуем ее в сети, а также в одном из научных археологических сборников».

Акция по сбору денег запущена 8 июня и продлится 76 дней. За это время археологи рассчитывают собрать 250 тысяч рублей. На момент написания публикации сумма пожертвований составила 1 тысячу 750 рублей. За свои взносы неравнодушные граждане могут получить магнит с изображением находок поселения Горожане (200 рублей), благодарственное письмо от участников экспедиции (300 рублей), постер с коллажем из находок с поселения Горожане (500 рублей), экспедиционный календарь на 2018 год (800 рублей), набор из пяти сувенирных магнитов (1000 рублей), реплику подвески X века с поселения Горожане (3000 рублей), огромную благодарность и несколько подарков - комплект сувенирной продукции, который включает магнит с изображением логотипа экспедиции, благодарственное письмо от имени всех участников экспедиции, экспедиционный календарь на 2018 год и уникальный предмет - реплика (точная копия) подвески из восточной монеты-дирхема, выполненная из серебра (5000 рублей).

Напомним, Псковское агентство информации публиковало лонгрид «Псковские викинги» с фотографиями и описанием уникального археологического памятника.