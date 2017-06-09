«Горячую линию» для приёма сообщений о свалках открыла прокуратура Псковской области
Прокуратура Псковской области проводит акцию по выявлению и пресечению нарушений законодательства об отходах производства и потребления. Она продлится до 8 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
В связи с этим на открытый телефон «горячей линии» в Пскове 69-83-34 и на сайт прокуратуры области принимается информация о местах несанкционированного размещения отходов в пределах территории региона.
Кроме того, сообщить о нарушениях закона можно при личном обращении в прокуратуру области в рабочее время.