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Общество

День борьбы с детским трудом проводится сегодня в мире

12 июня проводится Всемирный день борьбы с детским трудом, пишет сalend.ru.

День установлен Международной организацией труда (МОТ). Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году. Эти мероприятия привлекли внимание общественности к необходимости принимать глобальные усилия для ликвидации детского труда. Кроме того, было заявлено о востребованности статистических и эмпирических исследований для информационного обеспечения этой деятельности.

За годы, прошедшие с момента вступления в силу Конвенции Международной организации труда № 82 об искоренении наихудших форм детского труда, была оказана поддержка многим работающим детям.

По последним данным, число работающих детей в мире составляет 215 миллионов, причем 115 миллионов работают в опасных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более - играть, часто они не получают должного питания и ухода.

Руководствуясь принципами, закрепленными в Конвенции МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973) и Конвенции № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (1999), работа Международной программы по искоренению детского труда (ИПЕК) направлена на достижение эффективного его упразднения. Советский Союз присоединился к Конвенции «О минимальном возрасте для приема на работу» в 1979 году, а другую Конвенцию (№ 182) Россия ратифицировала в 2003 году.

В разные годы День борьбы с детским трудом проходил под лозунгами: «Внимание! Дети на опасных работах! Искореним детский труд!», «За права человека и социальную справедливость! Искореним детский труд!», «Нет труду детей - домашних работников!», «Расширить социальную защиту, бороться с детским трудом!», «НЕТ – детскому труду, ДА – качественному образованию».

С целью повышения информированности и мобилизации общественности в решении проблем детского труда, сегодня во многих странах мира общественные и правительственные организации и учреждения проводят всевозможные мероприятия: выставки картин, презентации сайтов, массовые акции, спортивные состязания, детские праздники, спектакли, информационные кампании.
 

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