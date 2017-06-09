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Общество

Один из первых тракторов в СССР установят в Порхове напротив Дома советов

24 июня в Порхове напротив Дома советов на проспекте Ленина состоится открытие постамента «Трактор». Как сообщила Псковскому агентству информации главный хранитель Порховского краеведческого музея Наталья Михайлова, открытие постамента будет приурочено к празднованию 778-й годовщины со дня основания города.

Наталья Михайлова рассказала, что на площадке возле доски почета будет установлен СТЗ-ХТЗ15/30 - один из первых тракторов в СССР, такие изготавливались на Сталинградском и Харьковском тракторных заводах. Ранее данный трактор находился на постаменте возле порховского предприятия «Сельхозтехника» (позднее – «Агропромсервис»), которое занималось ремонтом и производством тракторов и сельхозмашин. «Раньше предприятие работало в полную мощь, коллектив был передовиком в районе, активно участвовал в спорте, художественной самодеятельности», - рассказала Наталья Михайлова.

Она добавила, что на предприятии даже имелся музей, и после закрытия «Сельхозтехники» в 90-е годы прошлого века экспонаты передали в Порховский краеведческий музей. На данный момент они расположены в выставочном зале «Город Порхов в годы СССР», который открылся в музее к 9 мая. «Есть в экспозиции и миниатюрный трактор», - заметила главный хранитель Порховского краеведческого музея.

А трактор, который долгое время ржавел возле «Сельхозтехники», руководитель предприятия предложил передать городу, и предложение поддержала местная администрация. Экспонат был отреставрирован, и теперь он будет установлен на площадке на проспекте Ленина. 

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