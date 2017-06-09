29 июня состоится последний в сезоне концерт Псковского симфонического оркестра

13:05, 09 июня 2017, ПАИ

29 июня в Большом концертном зале филармонии Псковский симфонический оркестр даст последний в 73-м филармоническом сезоне концерт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Музыканты под руководством главного дирижера Эдуарда Банько исполнят «Испанскую симфонию» Эдуарда Лало, которая была написана для скрипача Пабло Сарасате в 1874 году, знаменитую «Кармен» Жоржа Безе, а также «Болеро» французского композитора Мориса Равеля.

Начало концерта в 19:00. Билеты в кассе БКЗ и на сайте филармонии.

Напомним, что уже стала известна программа нового филармонического сезона. Абонементы поступили в продажу и сейчас их можно приобрести по выгодной цене. Подробности у кассира по телефону 8 (8112) 66-89-20.