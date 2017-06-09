После оплаты штрафа владелец пахоты в Палкинском районе отказался от участка

13:01, 09 июня 2017, ПАИ

Собственник земель сельскохозяйственного назначения площадью 7,4 га, находящихся на территории Новоуситовской волости Палкинского района, отказался от участка после оплаты штрафа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, ООО «Марги» было привлечено к административной ответственности за нарушение земельного законодательства.

При проведении внеплановой проверки сельхозземель было установлено, что аграрная деятельность на участке не ведется, поэтому он зарос древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Согласно требованиям земельного законодательства, собственники земель обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением, способами, не наносящими вред окружающей среде, а также должны проводить мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, отметили в Россельхознадзоре.

За данные нарушения ООО «Марги» оштрафовано на 400 тысяч рублей, в настоящее время штраф оплачен полностью, оформлен добровольный отказ от владения земельным участком.