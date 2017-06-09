0
15:26
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
15:15
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
14:27
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
13:35
Капремонт четырех мостов продолжается в Псковской области
12:05
ФОТОФАКТ: Новое помещение магазина «Находка» в здании Ростелекома в Пскове
11:20
С помощью краудфандинга псковские археологи собирают средства на исследование поселения эпохи викингов
10:23
Дополнительный офис МФЦ откроется в «Акваполисе»
Еще новости
Общество

После оплаты штрафа владелец пахоты в Палкинском районе отказался от участка

Собственник земель сельскохозяйственного назначения площадью 7,4 га, находящихся на территории Новоуситовской волости Палкинского района, отказался от участка после оплаты штрафа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, ООО «Марги» было привлечено к административной ответственности за нарушение земельного законодательства.

При проведении внеплановой проверки сельхозземель  было установлено, что аграрная деятельность на участке не ведется, поэтому он зарос древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Согласно требованиям земельного законодательства, собственники земель обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением, способами, не наносящими вред окружающей среде, а также  должны проводить  мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, отметили в Россельхознадзоре.

За данные нарушения ООО «Марги» оштрафовано на 400 тысяч рублей, в настоящее время штраф оплачен полностью, оформлен добровольный отказ от владения земельным участком.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
09 июня 2017
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
09 июня 2017
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
09 июня 2017
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
Капремонт четырех мостов продолжается в Псковской области
09 июня 2017
Капремонт четырех мостов продолжается в Псковской области
ФОТОФАКТ: Новое помещение магазина «Находка» в здании Ростелекома в Пскове
09 июня 2017
ФОТОФАКТ: Новое помещение магазина «Находка» в здании Ростелекома в Пскове 1
С помощью краудфандинга псковские археологи собирают средства на исследование поселения эпохи викингов
09 июня 2017
С помощью краудфандинга псковские археологи собирают средства на исследование поселения эпохи викингов 1
Дополнительный офис МФЦ откроется в «Акваполисе»
09 июня 2017
Дополнительный офис МФЦ откроется в «Акваполисе»
Начался ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09 июня 2017
Начался ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...