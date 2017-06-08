Транзит 8 тысяч саженцев из Польши запрещен на границе в Пыталовском районе
8 июня в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещен транзит из Польши в Казахстан 8 тысяч саженцев декоративных растений для открытого грунта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причина запрета – отсутствие маркировки на посадочном материале. Запрещенная партия возвращена на сопредельную территорию.