Команда Псковского педкомплекса победила на всероссийском турнире по шахматам

13:08, 09 июня 2017, ПАИ

Команда Псковского педагогического комплекса одержала победу на всероссийском турнире, который прошел в рамках проекта «Шахматы в школах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат региона.

Второй год подряд в Дагомысе параллельно с финалом «Белой ладьи» проходило итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализует Российская шахматная федерация совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

На этот раз в состязаниях приняли участие шесть команд, сформированных из учеников общеобразовательных организаций Алтайского края, Забайкальского края, Новосибирской области, Краснодарского края, Псковской области и Ингушетии. В своих субъектах ребята заняли первые места в конкурсе на лучшее преподавание шахмат, который является частью проекта «Шахматы в школах».

В итоге первое место занял ППК, юные спортсмены набрали 18 очков из 20 возможных. На втором месте оказалась средня школа № 195 города Новосибирска. Замкнула тройку лидеров команда лицея № 48 имени А. В. Суворова города Краснодар.

Псковская команда второклассников под руководством учителя шахматного всеобуча Софьи Зайцевой, выступала на турнире в следующем составе: Александр Кульнев, Вадим Кутепов, Кирилл Максименко, Эвелина Галаханова.

Во время турнира прошел круглый стол участников проекта «Шахматы в школах», в котором приняли участие исполнительный директор РШФ Марк Глуховский, заместитель генерального директора Фонда Тимченко Игорь Барадачев и президент Международного школьного шахматного союза Александр Костьев. Преподаватели шахмат поделились своим опытом, рассказали о проблемах, которые возникают у них в повседневной работе, высказали свои замечания и пожелания по совершенствованию учебно-методического комплекса, разработанного РШФ при поддержке Фонда Тимченко.

В свободный от игр день для ребят и их преподавателей была организована экскурсия по городу Сочи и олимпийским объектам.