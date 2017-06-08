Перекрытие дорог запланировано в связи с проведением ралли «Струги Красные - 2017»

11:56, 09 июня 2017, ПАИ

17 июня на дорогах Стругокрасненского района будет временно прекращено движение в связи с проведением 3-го этапа Чемпионата Псковской области по авторалли «Струги Красные - 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Так, с 13:30 до 16:00 движение будет перекрыто на дороге Княжицы – Новоселье от поворота на Княжицы с автодороги Цапелька – Струги Красные до поворота на деревню Ксти; на дороге Костелево – Горушка от Костелево до Горушки, от дороги Костелево – Горушка км 1+260 до деревни Костелево до Горушки.

Текст приказа о введении временного прекращения движения размещен на сайте Государственного комитета Псковской области по транспорту в разделе «Нормотворческая деятельность Комитета/ Приказы комитета» и сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области».

Напомним, сейчас идёт приём заявок на участие в ралли «Струги Красные – 2017». Подать их можно по телефону (8112) 75-33-70 и e-mail: faspo@inbox.ru. Заявки будут приниматься до 12:00 13 июня. В этот же день предполагается публикация списка экипажей со стартовыми номерами.

17 июня с 8:00 в штабе ралли, который расположится в посёлке Струги Красные в Центральной районной библиотеке (улица Победы, 2), начнётся регистрация участников. В 9:00 экипажи отправятся на ознакомление с трассой.

В 14:00 в посёлке Струги Красные будет дан старт гонки. Экипажи проедут порядка 140 километров, 50 из которых – это скоростные участки. Финиш первого автомобиля намечен на 18:30, на 20:00 назначена церемония награждения победителей.