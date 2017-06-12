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Общество

Змеиный праздник наступил по народному календарю

12 июня по народному календарю наступил Змеиный праздник, пишет сalend.ru.

Предки считали, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу», а спасти от змеиного яда в этот праздник не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы».

На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня — ему приписывали свойство гнать змей.

Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить гада не мог, зато был способен лишить его силы и возможности кусаться. Таким же свойством предки наделяли изумруд, хотя этот камень был доступен далеко не всем.

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считали, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный».

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