Гдов входит в топ-15 малых городов России, популярных у туристов

13:45, 09 июня 2017, ПАИ

Гдов входит в топ-15 малых городов России, популярных у туристов для путешествий в летние выходные дни, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. В рейтинг самых малых городов попали города с населением менее 10 тысяч человек.

В топ-15 самых малых городов России, популярных у туристов в летние выходные, входят Болгар (Республика Татарстан), Плес (Ивановская область), Кириллов (Вологодская область), Мышкин (Ярославская область), Весьегонск (Тверская область), Теберда (Карачаево-Черкесия), Задонск (Липецкая область), Правдинск (Калининградская область), Верхнеуральск (Челябинская область), Сольвычегодск (Архангельская область), Чердынь (Пермский край), Гдов (Псковская область), Новосиль (Орловская область), Горбатов (Нижегородская область) и Мосальск (Калужская область).

Гдов привлекает туристов возможностью увидеть фрагменты стен Гдовского кремля и собора Державной Божией Матери (воссозданный собор Дмитрия Солунского), а в деревне Кобылье Городище - церковь Михаила Архангела.