Задержан пскович, нападавший на женщин

12:01, 09 июня 2017, ПАИ

В Пскове задержан ранее неоднократно судимый житель Псковского района. По версии следствия, утром 8 июня 44-летний мужчина совершил разбойное нападение на женщину на улице Новаторов, а вечером ограбил еще одну гражданку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского УМВД задержали подозреваемого по горячим следам. По имеющейся информации, он недавно освободился из мест лишения свободы.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждены уголовные дела. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.