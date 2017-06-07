Виртуальные прогулки по Пскову подготовила библиотека

12:29, 09 июня 2017, ПАИ

13 июня в 11:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, д.2) приглашает на познавательные программы из цикла «Летнее чтение. Сезон 5». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Программа «Великая княгиня Ольга» пройдет в отделе краеведческой литературы (3 этаж); «Роль животных в Великой Отечественной войне» - в зале гуманитарной литературы (3 этаж); «Виртуальные прогулки по Пскову» - в конференц-зале (2 этаж).

В областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) в 11:30 состоится познавательно-игровая программа «Цветами улыбается земля». Ребят ждут легенды о цветах, обзор виртуальной выставки книг, викторины и конкурсы, посвящённые цветам, загадки.

Вход на все мероприятия - свободный.