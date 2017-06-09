Дорога Нежадово — Вяжище — Толошницы будет отремонтирована в Плюсском районе

12:41, 09 июня 2017, ПАИ

В Плюсском районе будет отремонтирована автомобильная дорога местного значения Нежадово — Вяжище — Толошницы. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение этой работы. Максимальная цена контракта составляет 4 млн 79 тысяч 982 рубля.

Кроме того, в деревне Нежадово планируется обвноить «дорожную одежду» на улице Ветеранов от дома № 17 до дома № 38. Начальная цена контракта — 2 млн 749 тысяч 259 рублей.

Источник финансирования — бюджет муниципального образования, срок проведения ремонта — до 1 октября 2017 года.