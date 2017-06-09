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Культура

Доработка документации за 2 млн необходима для включения памятников Пскова в предварительный список ЮНЕСКО

Для включения в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО объекта культурного наследия «Памятники Древнего Пскова» необходимо доработать номинационное досье в соответствии с замечаниями Центра всемирного наследия. Открытый конкурс на оказание данных услуг опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет проанализировать замечания, в соответсвии с ними доработать досье и дополнить его актуальной информацией о статусе и состоянии объекта. Также техзадание предусматривает вычитку и доработку английской версии номинационного досье; подготовка актуализированной версии на русском и английском языках.

Указанные услуги должны быть оказаны до 31 августа, а при наличии замечаний Центра всемирного наследия - с 25 ноября до получения положительного заключения о принятии номинации.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 269 тысяч рублей, средства будут предоставлены из бюджета Псковской области. Заказчиком выступает Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе запланированы на 7 июля. 

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