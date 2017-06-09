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Общество

Около 600 псковских водителей наказаны за чрезмерную тонировку

В Пскове прошло профилактическое мероприятие по выявлению нарушений, связанных с тонировкой стекол транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

С начала года сотрудники городского УГИБДД привлекло к административной ответственности 599 водителей.

В настоящее время норма светопропускания должна составлять не менее 70% для ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии). Для задних и задних боковых стекол не регламентируется.

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