Около 600 псковских водителей наказаны за чрезмерную тонировку

14:17, 09 июня 2017, ПАИ

В Пскове прошло профилактическое мероприятие по выявлению нарушений, связанных с тонировкой стекол транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

С начала года сотрудники городского УГИБДД привлекло к административной ответственности 599 водителей.

В настоящее время норма светопропускания должна составлять не менее 70% для ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии). Для задних и задних боковых стекол не регламентируется.