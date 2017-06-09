Около 600 псковских водителей наказаны за чрезмерную тонировку
В Пскове прошло профилактическое мероприятие по выявлению нарушений, связанных с тонировкой стекол транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
С начала года сотрудники городского УГИБДД привлекло к административной ответственности 599 водителей.
В настоящее время норма светопропускания должна составлять не менее 70% для ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии). Для задних и задних боковых стекол не регламентируется.