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«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской

9 июня около 12:30 в Пскове на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской столкнулись «Жигули» и Mazda. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, отечественный автомобиль въехал в двигавшуюся впереди иномарку с московскими номерами.

ВАЗ получил незначительные технические повреждения. ДТП произошло по направлению движения из центра. Участники аварии выставили знак аварийной остановки. Сотрудников ГИБДД на месте пока нет.

Дорожная ситуация на перекрёстке несколько затруднена. 

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