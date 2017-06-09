Число участников первых ЕГЭ-2017, не преодолевших минимальные пороги, снизилось по сравнению с прошлым годом

22:54, 09 июня 2017, ПАИ

Число участников первых ЕГЭ-2017, не преодолевших минимальные пороги, снизилось по сравнению с прошлым годом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Рособрнадзор.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила обработку результатов первых ЕГЭ 2017 года: по информатике, географии и математике базового уровня.

«Благодаря широкомасштабному внедрению технологии сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, впервые за время проведения единого госэзамена нам удалось существенно сократить сроки проверки экзаменационных работ», - отметил глава Рособрнадзора.

Сегодня все результаты по первым трем экзаменам будут переданы в регионы, а с 10 июня, что на четыре дня раньше установленного срока, выпускники смогут узнать их через личные кабинеты на портале ЕГЭ - ege.edu.ru.

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня продемонстрировали сокращение числа участников, которым не удалось преодолеть минимальный барьер для получения аттестата (получить не менее 3 баллов из 5). В 2017 году их количество снизилось до 3,4% с 4,6% годом ранее.

Положительную динамику результатов показали три региона, где в предыдущие годы был существенный процент выпускников, которым не удалось набрать минимальный балл. В Республике Тыва число выпускников, не преодолевших минимальный порог, сократилось в 2 раза, в Чеченской Республике – на треть, в Республике Дагестан – на четверть. Улучшению результатов способствовало их участие в проекте «Я сдам ЕГЭ», который третий год реализуется в регионах, где значительное число выпускников испытывали сложности со сдачей обязательных предметов ЕГЭ.

Всего участие в ЕГЭ по математике базового уровня в этом году приняли 543 тысячи человек. Средний балл на ЕГЭ по базовой математике в 2017 году незначительно отличается от результата прошлого года: он составил 4,24 балла (в 2016 году – 4,15 баллов).

Предварительные результаты ЕГЭ по географии свидетельствуют, что средний балл участников существенно не изменился, рост составил 1 балл – до 55,1 балла, что сопоставимо с 2016 годом. Число участников, которым не удалось преодолеть установленный по данному предмету минимум в 37 баллов, сократилось до 9,3% с 13% в 2016 году. Всего в этом году ЕГЭ по географии сдавали в основной период около 14 тысяч человек.

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ также сопоставимы с результатами прошлого года. Средний балл вырос почти на 3 балла – до 59,2 в 2017 году с 56,6 в 2016 году. Число участников, не преодолевших минимальный порог в 40 баллов, сократилось на 2,5% - до 9,3% (в 2016 году – 12,4%). Общее число участников ЕГЭ по информатике составило около 53 тысяч человек.