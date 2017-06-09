Рабочие, прокладывающие коммуникации, обещают бережно отнестись к зелёным насаждениям на Рижском проспекте

13:20, 09 июня 2017, ПАИ

9 июня глава Пскова Иван Цецерский в рамках рабочего выезда встретился с жителями дома № 93 по Рижскому проспекту. Поводом для разговора послужило обращение псковичей, которые беспокоятся, что проводимые рядом с их многоэтажкой работы по прокладке инженерных коммуникаций не соответствуют установленным нормам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На встрече также присутствовали заместитель главы администрации города Светлана Исекеева, главный инженер МП «Псковские тепловые сети» Петр Гречуха, представители местной управляющей компании и предприятия, которое выполняет работы по прокладке коммуникаций.

Иван Цецерский проконтролировал на месте и обсудил с жителями ход проводимых работ. Горожане опасаются, что прокладываемые коммуникации пройдут по разбитым вокруг дома клумбам и палисадникам, а посаженные березы и сирень будут повреждены.

Светлана Исекеева заверила жителей дома, что все работы проводятся в соответствии с градостроительными нормами, проект прошел экспертизу, а к их зеленым насаждением рабочие отнесутся максимально бережно.

Глава города предложил руководству управляющей компании взять проводимые работы под контроль, и удостовериться, что после их окончания предприятие благоустроит территорию - разровняет площадку и привезти грунт.

«Важно, что псковичи активно участвуют в благоустройстве родного двора и микрорайона. Власти, в свою очередь, должны идти на встречу пожеланиям горожан и в ходе совместных обсуждений снимать возникающие вопросы», - подытожил Иван Цецерский.

Отметим, прокладываемые инженерные коммуникации соединят общегородскую сеть с новым микрорайоном на Дальнем Завеличье.