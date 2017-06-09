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Общество

Капремонт четырех мостов продолжается в Псковской области

В Псковской области на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ведутся работы по капитальному ремонту мостовых сооружений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

В частности, на мосту через ручей на км 1+962 дороги Порхов - Успенье в Порховском районе осуществлен монтаж балок пролетного строения.

На мосту через реку Ловать на км 146+330 дороги Ольша – Велиж – Усвяты - Невель в Усвятском районе производится вырубка бетона из арматурного каркаса свай-оболочек.

На км 5+740 дороги Цапелька – Новоселье - Струги Красные - Плюсса ведётся переустройство мостового сооружения через реку Кебь на прямоугольную железобетонную водопропускную трубу. В настоящее время осуществляется армирование с последующим бетонированием монолитных стен и перекрытия.

На мосту через ручей Барановский на км 10+800 дороги Псков – Кислово - Палкино в Псковском районе организовано рабочее движение по основному ходу, завершается разборка временной объездной дороги. Ведутся работы по планировке территории и благоустройству.

По результатам произведенных капитальных ремонтов все искусственные сооружения получат увеличенные габариты проезжей части, соответствующие категории автомобильной дороги, станут удовлетворять всем нормативным требованиям, будут эксплуатироваться под современными нагрузками А-14, Н-14.

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