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Общество

В великолукском доме ветеранов откроется медицинский кабинет

В великолукском доме ветеранов откроется медицинский кабинет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в специальном отделении для одиноких престарелых граждан проживают 76 человек. 

«Для того, чтобы получить лицензию на открытие этого кабинета, в нем должно быть специальное  оборудование. В нашем учреждении средств на это не было, и в апреле мы обратились за помощью к директору МП «Водоканал» Евгению Владимировичу Шумайлову, - рассказала директор дома ветеранов Светлана Викторовна Орлова.  - Это единственный человек, который, когда впервые пришел к нам, сразу поинтересовался, чем он может помочь. Мы рассказали ему о нашей проблеме, и вот, спустя месяц, необходимое оборудование уже получено».

«Нам очень был необходим холодильник, ведь многие лекарства нужно хранить строго при определенной температуре. Нужна нам и ширма, и процедурный стол, и тележки для лекарств. Теперь, когда все это мы получили, можно работать», - рассказала медицинская сестра Людмила Федотова.

«Забота о ветеранах не должна ограничиваться какими-то разовыми акциями и мероприятиями, ветераны не должны ни в чем нуждаться, и если есть возможность оказать какую-то помощь, то человек с активной гражданской позицией должен обязательно это сделать», - считает Евгений Владимирович Шумайлов.

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