Испанские и польские фрукты продавались в Пустошке

14:07, 09 июня 2017, ПАИ

9 июня в Пустошке выявлены факты реализации фруктов, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен: персиков, апельсинов, нектаринов, абрикосов происхождения Испании, а также свежих яблок из Польши. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В отношении данной продукции общим весом 40 кг приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Также зафиксированы 4 нарушения законодательства в области карантина растений в части неизвещения должностных лиц Управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновные привлечены к административной ответственности.