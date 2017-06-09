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3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат

Псковский мясокомбинат разыгрывает 3 килограмма самых вкусных колбасок для жарки. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, сегодня в розыгрыше участвует новинка Псковского мясокомбината - купаты «Имеретинские» с пряными травами.

Купаты Имеретинские - тонкие, изящные белые колбаски для жарки в натуральной оболочке, изготовленные из нежирной свинины и куриного филе с добавлением пряных трав. Идеальны для жарки и на решетке, и на сковороде. Подходят для заморозки. Поэтому, если вдруг не повезло с погодой, не расстраивайтесь и не отменяйте шашлычную вечеринку - с купатами «Имеретинскими» атмосфера летнего пикника вам гарантирована в любую погоду и в любом месте!

Купаты уже в продаже в сети магазинов «Бизон», до 14 июня - по акции 259 рублей за килограмм.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть участником группы Псковского мясокомбината в социальной сети «ВКонтакте», сделать репост соответствующей записи на свою страницу и не удалять её до окончания розыгрыша.

Победителей определят 22 июня в 9:30.

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